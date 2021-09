Spalletti convince Ounas: “Resta con noi, puoi dare una mano importante”

Spunta la frase di Spalletti che ha convinto Ounas: “Resta con noi, perché ci puoi dare una mano assai importante”.

“Resta con noi, perché ci puoi dare una mano assai importante”. Queste le parole utilizzate da Luciano Spalletti, secondo il Corriere dello Sport, per convincere Ounas a rimanere al Napoli. C’era stato il forte interesse del Marsiglia per il giocatore, e nelle ultime ore anche quello del Milan, ma il tecnico è stato capace di persuadere il giocatore a rimanere con la maglia azzurra.

