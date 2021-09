Caos Brasile-Argentina: quattro giocatori rischiano l’arresto per aver violato le norme anti-Covid

Caos Brasile – Argentina: Agenzia Nazionale di Vigilanza Sanitaria irrompe in campo interrompendo il match per covid.

Nel corso del match valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali tra Brasile e Argentina, quello che è andato in scena al sesto minuti di gioco è stato incredibile e mai visto prima d’ora.

Il match è stato interrotto dall’Agenzia Nazionale di Vigilanza Sanitaria del Brasile, irrompendo in campo a causa Covid, per le norme non rispettate da alcuni giocatori: Cristian Romero (ex Atalanta), Emiliano Martinez, Giovanni Lo Celso ed Emiliano Buendìa.

I quattro albiceleste, provenienti dalla Premier League, in Inghilterra, avrebbero dovuto trascorrere un periodo di quarantena una volta giunti nel Paese. Ora rischiano l’arresto per false informazioni fornite nella documentazione per entrare in Brasile. Ne parla La Gazzetta dello Sport.

