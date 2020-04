Borussia Dortmund, lo stadio si trasforma in ospedale per la lotta al Coronavirus

La tribuna nord sarà direttamente collegata con un centro diagnostico centrale , con test effettuati nella North Clinic, e sarà un centro di trattamento per valutare la gravità del virus e decidere se il paziente può continuare ad essere curato in regime ambulatoriale o ha bisogno di cure ospedaliere.

La sezione sarà gestita dall’associazione dei medici di assicurazione sanitaria obbligatoria della Vestfalia (KVWL) e offrirà, si legge nella nota ufficiale diffusa dal club, “assistenza qualificata per i pazienti affetti da coronavirus e per i casi sospetti. Allo stesso tempo, contribuirà a spezzare le possibili catene di infezione perché si evitano i contatti con altri pazienti, dottori e personale di servizio negli studi medici”.

Come spiegato dal club di Dortmund sui canali social , da sabato 4 aprile la tribuna Nord del Signal Iduna Park è a disposizione per valutare e curare i casi di pazienti con sospetta positività al Covid-19 , con la possibilità di effettuare anche tamponi.

Quella dello stadio di Dortmund è una metamorfosi in piena regola, raccontata su Twitter dal club in un video. Inaugurato nel 1978, il Signal Iduna Park è il più grande di Germania e può ospitare fino a 81365 spettatori sugli spalti. “Il nostro stadio è un simbolo della città, un punto fisso per quasi tutti a Dortmund e l’area circostante, sottolinea Hans-Joachim Watzke, presidente del consiglio di amministrazione del Borussia, grazie alle sue condizioni infrastrutturali e spaziali, è il luogo ideale per aiutare attivamente le persone potenzialmente infette o infettate dal Coronavirus, che lamentano malattie respiratorie e febbre.

Vogliamo restituire alla gente quello che ci ha dato negli anni”. Un’idea promossa anche dal dottor Dirk Spelmeyer, primo presidente della KVWL: “L’idea era insolita all’inizio, ma in realtà al Signal Iduna Park abbiamo le condizioni ideali per lavorare – le sue parole – siamo molto contenti dell’offerta e dell’aiuto del Borussia”. Da spazio per tifosi e calciatori ad area medica.