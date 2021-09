Napoli-Juventus quasi sold out, si cercano soluzioni per mantenere l’ordine

Si prevede il sold out allo Stadio Maradona per la sfida tra Napoli e Juventus e si cerca un modo per garantire ordine e sicurezza.

Sabato 11 settembre alle ore 18:00, il Napoli sfiderà la Juventus per la terza giornata di campionato. Il quotidiano Il Mattino riporta che i biglietti sono già quasi tutti esauriti, dunque si prevede una capienza massima allo Stadio Diego Armando Maradona. Di conseguenza si starebbe pensando di aumentare il numero degli Stuart, al fine di garantire un ordine maggiore.

“Dunque, controlli ai varchi: il Napoli sta cercando di aumentare il numero degli steward (non sono facili da trovare) anche perché sennò sarà difficile contenere il sold out previsto per sabato che arriva la Juventus. La capienza è fissata ancora in 27mila spettatori ma serve incrementare i controlli ai varchi di accesso per evitare assembramenti e le scene di caso viste la sera dell’esordio in campionato e per scongiurare interventi da parte dell’Osservatorio. Ne servono almeno 500 di steward per la gara di sabato. La prossima riunione del Gos servirà a definire i dettagli.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Benevento, Spalletti potrà valutare due nuovi giocatori tra i pali

Napoli, anche Ghoulam prossimo al rientro, ma per lui serve cautela

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Speranza: “Più vaccini o si rischiano nuove chiusure