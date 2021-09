Pessimismo per il ricorso sulla squalifica di Osimhen, il referto arbitrale non aiuta

In dubbio l’esito positivo del ricorso per ridurre la squalifica di Osimhen

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ciro Venerato, che si è detto pessimista sull’esito del ricorso per la squalifica di Osimhen. Ecco quanto dichiarato:

“Non sono un esperto, ma dal Napoli trapela un certo scetticismo in merito alla possibilità di riavere il calciatore in campo per la gara contro la Juventus, big match della terza giornata del campionato italiano di Serie A. Ma potrebbe essere anche uno scetticismo di facciata. A breve vedremo cosa accadrà”.

