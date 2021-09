Il silenzio assordante di Luciano Spalletti, forte delusione post-sconfitta

Napoli-Benevento, gara priva di significato? Il silenzio di Spalletti fa pensare a ben altro.

Luciano Spalletti, i perché di un silenzio che fa rumore. Questo il titolo dell’edizione del Corriere del Mezzogiorno, che si è preso la briga di analizzare la reazione del tecnico, dopo aver incassato un pesantissimo 1-5 al Maradona.

Il giornale s’interroga: “Mai successo finora che Luciano Spalletti restasse zitto dopo una partita, foss’anche un’amichevole. È un silenzio inaspettato quello di lunedì sera dopo la sonora sconfitta per 5-1 contro il Benevento. Gara che non aveva significato, se non per gli ospiti. Una partita azzardata da giocare in questi giorni con l’assenza dei nazionali, infortuni e soprattutto un match decisivo alle porte: la Juventus. A Spalletti non è piaciuto nulla, e come dargli torto. Ma si era assunto un impegno e non si è tirato indietro. A costo di stare zitto, dopo”.

