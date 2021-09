Napoli – tifosi della Juve contro Insigne: “Fuga strategica dal ritiro”

Secondo molti tifosi bianconeri, il capitano del Napoli avrebbe lasciato strategicamente il ritiro della Nazionale in vista di Napoli-Juve

Lorenzo Insigne ha lasciato il ritiro della Nazionale ed è tornato a Napoli anzitempo per motivi personali. Molti tifosi juventini però non credono a questa versione dei fatti, ma pensano che il giocatore abbia lasciato il ritiro in vista della gara con la Juventus, lo riporta TuttoJuve.com.

Questo è quanto si legge:

“Lorenzo Insigne, fantasista del Napoli, ha lasciato il ritiro della nazionale azzurra ieri in seguito ad una telefonata ricevuta intorno alle 19:00: i motivi della decisione di Insigne sarebbero personali e coperti da privacy. “Molti tifosi della Juventus a mezzo social, stanno ipotizzando una fuga “strategica” del giocatore dal ritiro azzurro, dal momento che sabato il Napoli sarà chiamato ad affrontare proprio i bianconeri in casa. Insigne avrebbe dovuto giocare da titolare in Italia-Lituania di stasera, ma dopo la telefonata ricevuta ha avuto l’ok di Mancini per lasciare il ritiro azzurro”.

