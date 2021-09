Napoli – Zielinski verso il forfait contro la Juve, il CT della Polonia: “Non è pronto”

In conferenza stampa il CT della Polonia, Paulo Souza ha parlato di Piotr Zielinski. Le sue parole sono state categoriche: “Zielinski non è pronto“, il giocatore è stato convocato in nazionale nonostante l’infortunio rimediato contro il Venezia, ma con molta probabilità non scenderà in campo nemmeno stasera con l’Inghilterra. Difficile quindi che riesca ad essere a disposizione contro la Juventus, gara che si giocherà fra tre giorni