Napoli-Juve: la vendita ai soli detentori della fidelity card non decolla, ancora disponibili tutti i settori

A pochi giorni dal big match, sono ancora disponibili i biglietti per tutti i settori

Prosegue la vendita dei biglietti per Napoli-Juventus, anche se ai soli possessori di fidelity card. La gara è in programma in programma sabato 11 settembre alle ore 18.00 allo stadio Maradona e a pochi giorni dal big match, stando a quanti riporta Tuttomercatoweb, risultano ancora disponibili i biglietti per tutti i settori superiori in vendita.

