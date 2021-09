Ricorso Osimhen, l’accusa da Torino: “Il giudice era napoletano, chiaramente di parte”

Ai supporters bianconeri non è andata giù la vittoria del ricorso del Napoli per Victor Osimhen

La Corte d’Appello Federale ha accolto il ricorso del Napoli, Victor Osimhen sarà quindi a disposizione di Luciano Spalletti per Napoli-Juventus. La notizia non è stata accolta bene dai tifosi juventini a riferirlo è la testata giornalistica torinese ilbianconero.com.

Questo è quanto si legge:

“Tutto come in tanti si aspettavano. Osimhen scenderà in campo nella terza giornata di Serie A, quando al Maradona arriverà la Juventus alla ricerca dei primi tre punti stagionali. Ebbene: dopo l’espulsione al primo turno, l’attaccante nigeriano aveva ricevuto rosso diretto e due giornate date dal Giudice Sportivo. Davanti al ricorso, una giornata in meno: l’ha deciso la sentenza del Giudice Sportivo, del quale nei giorni scorsi è emersa la provenienza. Ecco l’appiglio di tanti tifosi juventini sui social: a decretare il reintegro di Osimhen è stato un super giudice napoletano. Imparziale? Per qualcuno proprio no“.

