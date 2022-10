Napoli-Sassuolo, prima del fischio d’inizio omaggio a Maradona

Prima del calcio d’inizio della sfida tra Napoli e Sassuolo ci sarà un omaggio a Diego Armando Maradona in occasione del suo compleanno.

Il prossimo sabato 29 ottobre il Napoli omaggerà ancora una volta Diego Armando Maradona. L’occasione è la sfida di campionato contro il Sassuolo, che avverrà proprio nello Stadio di Fuorigrotta dedicato al campione argentino scomparso quasi due anni fa. Il motivo ha invece a che fare con il suo compleanno: il prossimo 30 ottobre infatti Maradona avrebbe compiuto 62 anni. Prima dell’inizio della sfida dunque sarà previsto un momento per ricordarlo.

Ecco quanto riportato dal quotidiano Repubblica:

Prima del calcio d’inizio è prevista pure la presenza a Fuorigrotta dei campioni del primo scudetto per ricordare il compleanno di Diego (nato il 30 ottobre). L’evento è stato organizzato da Stefano Ceci e dalla società azzurra. Il menu è ricco: prima l’amarcord indimenticabile nel nome del campione argentino a cui è intitolato lo stadio, poi la voglia di confermarsi in vetta alla classifica del campionato. Tutti insieme. Il Napoli e la sua gente, uniti in un abbraccio che può davvero regalare qualcosa di unico.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

