Maltempo a Crotone: preoccupano le forti raffiche di vento

Maltempo a Crotone: forti raffiche di vento

Maltempo a Crotone preoccupano le condizioni atmosferiche in vista della gara prevista per le ore 18 tra Crotone e Napoli

In queste ore il maltempo e la pioggia sta flagellando gran parte dell’Italia: all’Ezio Scida imperversano anche forti raffiche di vento che potrebbero condizionare la partita in programma nel pomeriggio.

