L’attaccante del Napoli Victor Osimhen sarebbe sempre più corteggiato in Premier League, come riporta il quotidiano Tuttosport.

Victor Osimhen è sempre più apprezzato in Premier League. L’attaccante nigeriano attualmente veste la maglia del Napoli ma ci sarebbero alcuni club inglesi più che interessati a lui. Parliamo in particolare di Manchester United e del Newcastle. Aurelio De Laurentiis è certamente consapevole del talento di Osimhen ed avrebbe già fissato il prezzo.

Di seguito quanto riportato da Tuttosport:

“Per quanto tempo il Napoli (inteso come club italiano esposto agli assalti dei vascelli corsari della Premier) potrà permettersi un simile fenomeno?. Già di suo il club azzurro l’ha pagato settanta milioni nominali al Lille nel 2020 con un esborso che lo ha reso il calciatore più caro della storia. e adesso? Già la scorsa estate a fronte delle voci di interessamenti giunti proprio da Oltre Manica (Manchester United e Newcastle), il Napoli ha comunicato che non si discute per meno di 100 milioni.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

