Amentino Mancini: “Per lo Scudetto tifo per il Napoli”

L’ex giocatore Amentino Mancini ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, sostenendo di tifare per il club azzurro.

Amentino Mancini è intervenuto nel corso della trasmissione “La città nel pallone”, in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. L’ex centrocampista della Roma ha affermato di tifare per il Napoli per quanto riguarda la lotta per lo scudetto.

“Le squadre di Spalletti giocano a memoria e vedere il Napoli giocare fa bene agli occhi. Gioca un calcio con organizzazione, questo è Luciano Spalletti. La Roma contro il Napoli non ha mai tirato in porta, vuol dire che il pallone l’ha avuto sempre il club azzurro ed anche se non ha creato tantissimo è andato vicino al goal. Kvaratskhelia ha molta personalità, fa assist e goal e poi nell’uno contro uno è devastante. Il Napoli è stato bravissimo a trovarlo e Spalletti lo ha gestito bene. La sua storia nel calcio italiano è simile alla mia, anche io ero uno sconosciuto e alla prima stagione feci tanti goal e tanti assist. Se il ragazzo continua così non durerà molto a Napoli. Per lo Scudetto tifo Napoli, il campionato è lungo ma ad oggi è la favorita.”

