Iannicelli: “Spalletti ha vinto con grande acume. É stato bravo a non sostituire Osimhen”

Peppe Iannicelli ha detto la sua sul Napoli ai microfoni di Radio Marte.

Peppe Iannicelli ha detto la sua su Roma-Napoli ai microfoni di Radio Marte. E parlando di Mourinho si e cosi espresso:

“Domenica, Spalletti ha sconfitto il tabù Mourinho, che tante volte in carriera gli aveva messo lo sgambetto decisivo: è successo quando era alla Roma ed anche l’anno scorso. Spalletti ha vinto con grande acume. Sfido chiunque di noi a non aver riflettuto sull’ingresso di Raspadori, specie dopo l’errore di Osimhen in diagonale. Ecco: a volte, un allenatore è bravo anche a non cambiare. Da questo punto di vista, Spalletti ha surclassato Mourinho”.