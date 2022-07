Calciomercato, Ounas nel mirino della Salernitana

Adam Ounas avrebbe suscitato l’interesse della Salernitana.

Il giocatore Adam Ounas sembra interessare a differenti club di Serie A. Qualche giorno fa è emerso infatti l’interesse da parte del Bologna, inoltre l’edizione odierna di Tuttosport fa sapere che anche la Salernitana ci starebbe pensando.

Ecco quanto riportato:

“Quanto al Napoli, manca poco all’annuncio del difensore coreano Kim, mentre per l’attacco restano in ballo Simeone e Deulofeu, una scelta condizionata anche dalla possibilità di essere tesserato subito Ola Solbakken o attendere che a dicembre si svincoli dal Bodo Glimt. Concluso il passaggio di Caprari al Monza, che ha preso anche Filippo Ranocchia dalla Juventus e che oggi definirà l’arrivo di Petagna dal Napoli. Pressing anche su Mazzocchi della Salernitana, che insiste con il Napoli per Adam Ounas.”

