Clamoroso, il Napoli pensa a Cristiano Ronaldo se va via Osimhen: il piano

Il Napoli pensa a Cristiano Ronaldo se dovesse andare via Osimhen

Cristiano Ronaldo al Napoli al posto di Osimhen, suggestione di mercato che ritorna a farsi sentire visto che il portghese è in rotta con il Manchester United e starebbe cercando una nuova sistemazione per la prossima stagione.

Secondo quanto riporta Claudio Raimondi di Sportmediaset, a Castel Volturno ci sarebbe infatti un piano per Cristiano Ronaldo in caso di cessione di Osimhen. In Germania parlano infatti di un’imminente offerta del Bayern Monaco per il bomber nigeriano. Mossa che potrebbe aprire il dialogo con Mendes, da qualche tempo a caccia di una nuova sistemazione per CR7 e per la sua voglia di giocare ancora in Champions.

Per ora si tratta solo di un una suggestione per CR7 a Napoli e non si può parlare di una vera e propria trattativa. Prima di iniziare a imbastire i primi sondaggi per il campione portoghese sarà necessario incastrare diversi tasselli. In primis gli eventuali costi dell’operazione, sempre con ingaggio super, e la cessione di Osimhen, finora considerato incedibile a meno di clamorose e irrinunciabili offerte.

