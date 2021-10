Napoli Femminile, il presidente: “Mai sentito ADL, i figli mi promisero un aiuto”

Il presidente del Napoli Femminile sull’ipotesi di una collaborazione con ADL

Il presidente del Napoli Femminile Raffaele Carlino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TV Luna in merito ad una futura collaborazione con Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto dichiarato:

“Aurelio De Laurentiis, non mi ha mai chiamato per offrirmi il suo contributo col Napoli Femminile. Mi incontrai con i figli a Capri dove ci fu un accenno ad una collaborazione, mi dissero che si sarebbero fatti sentire ma in realtà non mi hanno mai più chiamato. Io sarei subito pronto a parlarne con loro, visto che siamo l’unico club insieme al Pomigliano a non avere il maschile. Per tutto il movimento femminile a Napoli, sarebbe molto importante avere anche il maschile alle spalle, perché darebbe visibilità anche alle ragazze che giocano con noi. Si potrebbero fare davvero tante cose come ad esempio il settore giovanile insieme, pure con una partecipazione, per far sì che anche il Napoli abbia il suo femminile. Ma non siamo noi quelli che non vogliono collaborare, noi siamo pronti ad ascoltare. Certamente ci sono 14 anni di storia da raccontare e quella non vorremmo distruggerla per darla in mano a De Laurentiis, ma siamo pronti ad ascoltare.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato – Cambia il futuro di Manolas: probabile addio a Raiola

Koulibaly: “Domani si deve vincere. Dopo Firenze non ho dormito due giorni, disposto a incontrare chi mi ha offeso”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cosa è successo tra Selvaggia Lucarelli e Morgan 12 anni fa e perché la giornalista ce l’ha con lui