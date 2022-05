Corriere del Mezzogiorno – Futuro Ospina, nessun accordo con altri club: possibile il rinnovo col Napoli.

Il futuro di David Ospina è ancora tutto da decifrare:

“Ospina ha incassato tanti sondaggi ma non ha ancora raggiunto accordi con altri club, i suoi procuratori chiedono un ingaggio di 3 milioni a stagione. Il Napoli non gli ha ancora formulato un’offerta, non è escluso che lo faccia a breve ma proponendo uno stipendio più basso rispetto alle richieste compiute sul mercato. Il Napoli che verrà non è ancora chiaro, c’è incertezza anche tra i pali”.

