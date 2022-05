Ospina verso l’addio: il Napoli valuta Sirigu per sostituirlo

Gli azzurri corrono ai ripari in vista del possibile addio di David Ospina

Il Napoli si guarda intorno in vista del quanto mai probabile addio di David Ospina a fine stagione. Secondo Sky Sport, gli azzurri starebbero valutando il nome di Salvatore Sirigu come vice del portiere titolare (che sia questo Alex Meret o qualcun’altro). Il contratto del classe ’87 con il Genoa scade il prossimo 30 giugno col Genoa, ma è presente un’opzione per rinnovare un altro anno con il grifone.

