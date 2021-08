Passo indietro del Napoli per Petagna: c’è stata la resistenza di Spalletti e squadra

Quando l’operazione era quasi giunta al termine Spalletti dice no. I motivi per il quale Petagna ha rinunciato alla Samp.

Tra Andrea Petagna e la Sampdoria sembrava quasi tutto pronto, in quanto l’acquisto era stato dato ormai per certo con tanto di blitz da parte dell’Atalanta . Tuttavia le cose possono variare da minuto a minuto, perché Spalletti ha detto no, perché in seguito al gol fatto a Genoa lui gli ha detto: «Tu resti qui». Ancor di più c’è stata la reazione dei compagni di squadra che si sono opposti a questo scenario. Proprio quando l’operazione era ormai arrivata ai documenti, i dubbi del Napoli sono prevalsi sugli accordi già raggiunti, tuttavia c’è ancora da attendere per avere risposte definitive. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Genoa-Napoli, Insigne ha saputo ben ricoprire il ruolo di regista offensivo

Anguissa-Napoli, il giocatore potrebbe essere disponibile già mercoledì

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Talebani, non saremo hub droga e non ospiteremo terroristi