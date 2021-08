Juventus, è ufficiale: minusvalenza per i bianconeri, Ronaldo allo United per 15 milioni

Da Torino sono state rese note le cifre dell’affare Ronaldo al Manchester United

La Juventus rende note le cifre del trasferimento di Cristiano Ronaldo al Manchester United. I bianconeri avrebbero voluto circa 28-29 milioni di euro per la cessione del portoghese, in modo da non fare minusvalenza, ma così on è stato.

Questo il comunicato ufficiale del club:

“15,0 milioni, pagabile in cinque esercizi, che potrà essere incrementato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva del calciatore, per un importo non superiore a € 8,0 milioni, al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi. Tale operazione genera un impatto economico negativo sull’esercizio 2020/2021 pari a € 14,0 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore”.

