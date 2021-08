Napoli: oggi il ricorso per la squalifica di Osimhen

Questa la strategia degli azzurri per vedere diminuita la squalifica del nigeriano

Il Napoli nella giornata di oggi si prepara al ricorso per la squalifica di Victor Osimhen. Tra martedì e Mercoledì della prossima settimana ci sarà l’udienza con la Corte d’Appello e, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club presenterà frame inediti, immagini tv (anche se non ammesse) e il precedente Immobile-Vidal. L’obiettivo è quello di ridurre la squalifica da 2 ad una giornata, così da ritenere già scontata la stessa dopo la gara contro il Genoa.

Questo è quanto si legge:

“Una sfida che comincerà oggi con il deposito del reclamo confezionato dall’avvocato Mattia Grassani: appuntamento alla prossima settimana per l’udienza in Corte Federale d’Appello. Con o senza il teste Osimhen. L’obiettivo è ottenere la riduzione di un turno e dunque di ritenere estinta la sanzione con la trasferta di Genova. Il Napoli mira a dimostrare che il pallone era giocabile, a differenza di quanto specificato nella sentenza del Giudice Sportivo; Heymans non ha rimediato alcuna conseguenza dal contatto con la mano di Osimhen; il colpo non è assimilabile a uno schiaffo, escludendo la condotta violenza; e in più affronterà il tema della perequazione della sanzione con altri casi sovrapponibili se non più gravi. Tipo Immobile-Vidal“,

