Laudisa: “Napoli? Con Anguissa mercato in entrata chiuso, mentre in uscita…”

Il giornalista parla del mercato in casa Napoli

Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione “Punto Nuovo Sport Show”. Nel suo intervento ha parlato anche del mercato in casa Napoli.

Queste le sue parole:

“Il mercato del Napoli? Con l’arrivo di Anguissa è chiuso in entrata, mentre bisogna ancora valutare quello in uscita. Ounas è in scadenza, quindi credo che i partenopei vogliano cederlo adesso per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno […]”.

