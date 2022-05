Osimhen su Mertens: “Giocare con lui è un piacere, è un mentore”

Victor Osimhen ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo compagno di squadra Dries Mertens.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Gol. In particolare rilascia qualche commento sull’attaccante belga e suo compagno di squadra Dries Mertens. Non solo: Osimhen fa un piccolo riferimento anche ad altri giocatori che vestono come lui la maglia azzurra.

“È un piacere giocare con Mertens. Per me + un mentore, mi dà consigli anche quando è in panchina. Sono fortunato anche a giocare con Politano e Zielinski. Sono troppo felice di giocare con questo gruppo.”

