Gaetano sul futuro: “Sicuramente giocherò in Serie A”

Gianluca Gaetano ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro.

Il giocatore di proprietà del Napoli Gianluca Gaetano ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di cuoregrigiorosso.it. Il tema principale è il suo futuro. Non si sa se si verificherà il suo ritorno al Napoli, ma il giocatore sembra avere gli obiettivi molto chiari.

“Si parla molto del mio ritorno al Napoli ma adesso mi godo la festa con la Cremonese. L’anno prossimo certamente giocherò in Serie A. Ringrazio Cremona per quello che mi ha dato ed i tifosi per averci sostenuto. Cremona merita questa promozione.”

