Osimhen, parla l’amico: “Offerte attuali non soddisfacenti ma andrà via”

L’amico di Victor Osimhen, Omar Akatugba, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte.

Omar Akatugba è intervenuto nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” per parlare di Victor Osimhen. Si parla in particolare del futuro dell’attaccante nigeriano.

“Victor non è felice per lo Scudetto non vinto, ha approfittato dei giorni di pausa per ritrovare la serenità mentale. Non vincere nulla gli ha creato disagio. Per quanto riguarda il suo futuro abbiamo sentito il Newcastle ed il Manchester United. Per il momento non sono arrivate offerte che soddisfano De Laurentiis, ma lui cede i suoi pezzi pregiati solitamente: lo ha fatto con Cavani ed Higuain. Credo che il prossimo anno giocherà altrove, se arriva la giusta offerte il Presidente lo cederà.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Luigi De Laurentiis: “Cessione Bari o Napoli? Vi dico da cosa dipende”

Rinnovi Ospina Meret, De Maggio: “La società ha preso una decisione: vi spiego”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici