Chirico: “Il catenaccio del Napoli ha funzionato, Sarri ora è in bilico”

Chirico dopo la sconfitta contro il Napoli

All’indomani della sconfitta subita in finale contro il Napoli, Marcello Chirico attraverso un editoriale sul portale il bianconero.com analizza la sconfitta.

Ecco quanto riportato:

“La sconfitta della Juventus in finale di Coppa Italia brucia. E a bruciare ancora di più è il modo in cui è arrivato il ko dei bianconeri. Il catenaccio contro la Juve funziona e il Napoli già nei 90 minuti poteva segnare e poi ha vinto giustamente ai rigori. E poteva vincere anche prima se non ci fosse stato Gigi Buffon. Bisogna ammettere che il Napoli è stato più bravo? Non ha fatto nulla di speciale, ma ha comunque costruito più occasioni da rete. Sarri non sa cosa fare quando si trova al cospetto di un muro. Non è solo una questione fisica, la squadra non riesce ad assimilare ciò che chiede l’allenatore, sono ingabbiati in schemi in cui non si ritrovano e questo è risultato. E ora attenzione, Sarri è in bilico. Agnelli, Paratici e Nedved dovrebbero riflettere. Avete visto cosa hanno fatti Cristiano Ronaldo e gli altri calciatori? Giravano per il campo senza alcuna idea di gioco…”

