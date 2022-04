QUESTIONI DI MODULI – Napoli-Roma, previsione tattica e probabili formazioni

Il Napoli di Luciano Spalletti si prepara per la sfida contro la Roma di José Mourinho.

È tempo di rimettersi nuovamente in gioco ed il Napoli è chiamato ad una sfida davvero attesa ed importante. L’avversario in questione è al Roma, che sarà ospite per l’appunto allo Stadio Diego Armando Maradona per la trentatreesima sfida di campionato. Il Napoli è chiamato a vincere assolutamente: la squadra si deve lasciare alle spalle la sconfitta casalinga contro la Fiorentina.

La Roma di José Mourinho sta invece attraversando una fase molto positiva. Pochi giorni fa si è infatti qualificata per la semifinale di Conference League. Inoltre i giallorossi non perdono in campionato dallo scorso 9 gennaio, dunque i risultati accumulati in questi mesi possono essere considerati più che utili.

Il Napoli di Luciano Spalletti

Luciano Spalletti ritrova alcuni giocatori dopo le indisponibilità della scorsa gara. Amir Rrahmani torna infatti a disposizione dopo una piccola influenza. Anche Andrea Petagna ha recuperato quasi completamente dal suo infortunio, per questo motivo potrebbe essere incluso nella lista dei convocati. L’unico assente sarà Giovanni Di Lorenzo, che però sarà certamente disponibile per la prossima sfida contro l’Empoli. Per la sfida in questione il tecnico di Certaldo potrebbe cambiare il consueto modulo affidandosi al 4-3-3. Immancabile la presenza di Victor Osimhen così come quella del capitano Lorenzo Insigne; molto probabile anche la partenza da titolare di Hirving Lozano, favorito su Matteo Politano.

La probabile formazione di Luciano Spalletti è la seguente: NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Insigne.

La Roma di José Mourinho

Anche la Roma di José Mourinho ha quasi tutti i giocatori disponibili per la sfida tanto attesa. Fino a qualche giorno fa c’erano dei piccoli dubbi per quanto riguarda la presenza di Lorenzo Pellegrini e Tammy Abraham in quanto avevano riportato dei problemi fisici durante la sfida in Conference League. Non trattandosi di nulla di grave, con ogni probabilità l’allenatore portoghese darà una maglia da titolare a tutti e due. Insieme ad essi, l’attacco sarà composto da Nicolò Zaniolo, che merita certamente un posto da titolare dopo la tripletta della scorsa gara, contro il Bodo Glimt.

A seguire ecco la probabile formazione giallorossa: ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

Tattica Napoli-Roma

Per la partita che andrà in scena nel giorno di Pasquetta, Spalletti si è dedicato soprattutto al dialogo con i suoi uomini. Il tecnico ha fatto capire che la squadra deve continuare ad essere costante per collezionare risultati utili e dimenticare la pesante sconfitta della scorsa settimana. La Roma può invece contare soprattutto sul reparto d’attacco: di recente Nicolò Zaniolo e Tammy Abraham ha trovato più volte il gol. Si aspetta indubbiamente un match interessante.

Maria Marinelli

