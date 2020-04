Rashica, l’agente: “Napoli? Contatti con intermediari. Quello azzurro grande club”

Capric: Milot è un ambidestro che ha il destro come piede leggermente più forte. Gioca principalmente sulla sinistra rientrando per calciare, ma può giocare anche a destra. Ha le due fasi e può fare anche la seconda punta. Lo paragonerei a Ribery

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Nek Capric, agente tra gli altri di Milot Rashica, calciatore kosovaro con cittadinanza albanese , centrocampista o attaccante del Werder Brema e della Nazionale Kosovara, accostato al Napoli.

Queste le parole di Nek Capric:

“Trattativa con il Napoli ai tempi del Vitesse? Sapevamo che gli scout del Napoli in passato lo seguissero Milot, però a quanto mi risulta non c’era una vera e propria trattativa tra i due club.

Non vi confermo contatti diretti con il Napoli, ma ci sono alcuni intermediari che hanno allacciato contatti tra le parti. Non siamo stati contattati dalla società, ma sappiamo di questo interesse. Il Napoli è un grande club e un suo interesse sarebbe motivo di vanto per Milot, ma ad oggi non c’è stato alcun colloquio con la dirigenza azzurra.

Noi siamo aperti a ogni proposta e l’interesse del Napoli è sicuramente gradito, ma va detto che ci sono tante richieste per Rashica anche in Premier e Bundesliga. Se il Napoli lo vuole deve sbrigarsi, perché in questo momento, con il lock-down dei campionati, già ci si guarda intorno. Se il Napoli è interessato bisognerà iniziarne a parlare già nei prossimi giorni o settimane. Rashica è molto vicino a Rrahmani, che è il capitano della sua nazionale. Per un ipotetico approdo a Napoli potrebbe essere un aiuto in più la sua presenza.

Caratteristiche? Milot è un ambidestro che ha il destro come piede leggermente più forte. Gioca principalmente sulla sinistra rientrando per calciare, ma può giocare anche a destra. Ha le due fasi e può fare anche la seconda punta. Lo paragonerei a Ribery: grande cambio di passo, grande dribbling, con rapidità può partire dalla sinistra e rientrare sulla destra per calciare. Ha 23 anni, ed è già molto intelligente, sta bene in campo ma magari è un po’ più ‘buono’ in campo rispetto al francese”. Conclude Nek Capric.

