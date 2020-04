Myrta Merlino:”Forza Napoli, mi scuso se ho usato parole sbagliate”[VIDEO]

Le scuse dopo le polemiche

Myrta Merlino, giornalista e conduttrice del programma L’Aria che tira su La7, nei giorni scorsi aveva rilasciato alcune dichiarazioni che hanno scatenato numerose polemiche sui social:“Poi a Napoli… per me è incredibile, non ci aspettavamo mai che l’eccellenza arrivasse da Napoli… la storia del Cotugno napoletano ci ha tutti sorpresi”. Queste le parole che hanno fatto arrabbiare molti utenti dei social e non solo, che poi hanno riversato tutta la loro rabbia insultandola pesantemente. La stessa collega, attraverso il suo profilo Instagram ha pubblicato un video di scuse che vi riportiamo.

