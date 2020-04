Del Genio:”Bogà è pronto per il Napoli, fa la differenza”

Crea superiorità numerica

Paolo Del Genio è intervenuto in diretta ai microfono di Radio Kiss Kiss Napoli, rilasciando alcune interessanti dichiarazioni. L’argomento trattato è quello del mercato, dove si rincorrono le voci che vedono Bogà, esterno in forza al Sassuolo, in procinto di trasfersi in maglia azzurra. Il noto giornalista, ha espresso parere favorevole al suo arrivo, dichiarando: “Bogà è pronto per fare il salto in avanti: dopo un primo anno in cui era più fumo che arrosto, nel secondo anno ha cominciato a concretizzare. Lui fa la differenza, sa saltare più avversari determinando la superiorità numerica”. Poi ha espresso anche la sua opinione in merito ad una possibile ripresa del campionato: “Se lo stato imporrà ancora di rispettare il distanziamento sociale, vedo strano che si possa ripartire con gli sport di contatto“.

