Napoli-Atalanta, Buongiorno: “A Milano per vincere”

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha rilasciato qualche dichiarazione dopo la gara contro l’Atalanta.

Napoli-Atalanta è terminata con il punteggio di 0-3 ed Alessandro Buongiorno ha commentato quanto accaduto in conferenza stampa.

Di seguito le sue parole:

“Sapevamo che sarebbe stata dura, hanno giocatori fortissimi che ti possono far male. Devi sapere che ci sono anche le altre squadre, sicuramente potevamo fare meglio in difesa. Ma c’è anche un avversario e dobbiamo tenere conto anche di quello. C’è stata anche un po’ di sfortuna, se pareggiavamo subito con Scott sarebbe diventata una partita diversa. Non ci siamo riusciti, poi è arrivato il secondo gol ed è diventato tutto più difficile. Sappiamo però che non ci dobbiamo scoraggiare: il percorso è lungo e la squadra è ancora viva e unita. Non dobbiamo mollare la presa e dobbiamo ripartire tutti insieme.”

Sulla sfida contro l’Inter:

“Non ci deve essere timore, dobbiamo subito alzare la testa, lavorare e andare a Milano per vincere la gara. Dobbiamo andare lì con la voglia e la fame con la consapevolezza di vincere la partita.”

Ancora, sulla gara di oggi:

“Alcuni avversari ti studiano e difendono. Alle volte le giocate ti riescono meglio e altre meno bene, abbiamo cercato di metterli in difficoltà ma purtroppo non siamo riusciti a concretizzare. Fa parte del percorso, può capitare di commettere errori. Dobbiamo lavorare e migliorare.”

