Kvaratskhelia: “Ringrazio Napoli e i napoletani, vogliamo continuare così”

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione dell’evento alla Apple Accademy.

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia è intervenuto all’evento tenutosi all’Apple Accademy di San Giovanni a Teduccio. Il giocatore ha rilasciato delle dichiarazioni sul Napoli e sul percorso della squadra in campionato.

“Quando sono arrivato a Napoli ho subito notato che i tifosi vivono di calcio. Durante la mia prima gara al Maradona mi sono sentito un professionista, quindi ringrazio Napoli ed i napoletani. Ho parecchie esperienze alle spalle ma questo calore non mi è mai stato dimostrato. Ringrazio anche chi mi ha fatto vedere le bellezze di Napoli. Georgiani e napoletano mettono sempre la famiglia al primo posto, anche per questo qui mi sento a casa. Dobbiamo tutti continuare ad avere un livello così alto, abbiamo tanti elementi per effettuare buone prestazioni.”

Fonte foto: Instagram, @kvara7

