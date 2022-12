Juventus, tempi ancora lunghi per Pogba: salterà anche il Napoli

Il centrocampista della Juventus Paul Pogba non scenderà in campo in occasione della sfida di campionato contro il Napoli.

Il centrocampista della Juventus Paul Pogba non ha ancora avuto modo di scendere in campo da quando è tornato nel club bianconero. La Gazzetta dello Sport si concentra sui tempi di recupero del giocatore, troppo lunghi rispetto alla data della sfida contro la Juventus.

“Tradotto: i tempi sono ancora lunghi, sebbene il tecnico bianconero non sia nuovo alle sorprese (come quando convocò e poi fece fare uno spezzone di partita a Chiesa dopo aver detto il giorno prima in conferenza che non era ancora pronto) a questo punto pare difficile immaginarlo in campo per il big match del 13 gennaio al Maradona contro il Napoli. Più facile che il battesimo bis del Polpo avvenga a febbraio, decisamente in ritardo rispetto alla tabella di marcia.”

Fonte foto: Instagram, @paulpogba

