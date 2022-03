Chiellini: “Questi episodi di razzismo non possono più essere tollerati”

I difensore della Juve condanna categoricamente gli episodi di razzismo in Serie A

Giorgio Chiellini durante un’intervista a Fifpro, il capitano della Juventus è tornato a parlare del razzismo in Serie A.

Queste le sue parole:

“Questo non è un nuovo problema. Forse in passato non ne parlavamo tanto perché c’era meno comprensione, ma queste forme di discriminazione non possono più essere tollerate nel mondo di oggi. Che si tratti di discriminazione legata al colore della pelle, al razzismo, all’orientamento sessuale o altro, questa è una questione di rispetto per le persone. È davvero incredibile che le persone debbano vergognarsi di essere ciò che sono.

All’inizio di questa stagione, durante una partita tra Napoli e Fiorentina, c’è stato forse il caso più noto di razzismo all’interno di uno stadio in Italia, anche se negli ultimi anni ce ne sono stati molti. Quando è successo, ho inviato un messaggio a Kalidou Koulibaly, con cui ho un buon rapporto. Ora stiamo prendendo una posizione più forte perché abbiamo bisogno di far sentire la nostra voce su queste cose.

Noi giocatori siamo considerati “oggetti” che dovrebbero semplicemente continuare a giocare a calcio, perché è quello per cui siamo pagati. Ma dobbiamo parlare di queste dinamiche, far sentire la nostra voce e prendere davvero una posizione. Sappiamo che dobbiamo fare qualcosa, ma ciò che non è facile, tuttavia, è sapere come possiamo fare di più. Non possiamo più aspettare, non dobbiamo aspettare che succeda qualcosa a un altro giocatore per reagire. Non dovremmo essere offesi per fare qualcosa. Come società, siamo tutti responsabili di ciò che accade e di ciò che continua ad accadere: tutti devono assumersi la responsabilità e dimostrare che un comportamento del genere è davvero inaccettabile“.

