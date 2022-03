Nuovo rinforzo per la primavera del Napoli

Il Napoli pensa al futuro, dal Riga arriva Daniel Sushko, difensore centrale classe 2004.

Colpo in entrata per il Napoli Primavera di Frustalupi: è ufficiale l’acquisto di Daniel Sushko, difensore classe 2004 proveniente dal vivaio del Riga Academy.

Il calciatore, che si allenava già da mesi con la squadra, sarà subito convocato per la trasferta di domani contro il Pescara, nel recupero valido per la 21esima giornata del campionato Primavera 1.