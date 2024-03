Lobotka vuole il Barcellona, ma è legato al Napoli fino al 2027

L’edizione odierna di Mundo Deportivo si è concentrato sulla situazione relativa al Barcellona ed a Stanislav Lobotka.

Stanislav Lobotka vorrebbe indossare la maglia del Barcellona. Così afferma Mundo Deportivo, che ha riportato le ultime in merito alla vicenda.

Di seguito le parole del quotidiano:

“Vuole giocare nel Barça, lo ha rivelato nelle ultime ore. Il suo agente, Branislav Jarusek, ha approfittato dei complimenti dell’allenatore per discuterne con Deco (ds del Barcellona). Oltre alle parole di Xavi, la sua esperienza (29 anni) e la sua qualità sono un vantaggio, così come la conoscenza del campionato spagnolo, visto che ha giocato nel Celta Vigo. Ha come fattore contro solamente il fatto che in panchina la prossima stagione non ci sarà più Xavi; in più ha un contratto fino al 2027 con il Napoli.”

