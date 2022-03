Marolda: “Mertens? Giocare così poco non fa gli fa bene, non mi meraviglierei se…”

Nell’ultimo periodo l’attaccante belga sta trovando poco spazio

Francesco Marolda, giornalista storico per il quotidiano Corriere dello Sport, ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso della trasmissione “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli. Nel suo intervento ha parla anche della situazione attuale di Dries Mertens.

Queste le sue parole:

[…]Troppi pochi minuti per Mertens? Bisogna capire al posto di chi può giocare. Se deve fare il trequartista bisogna tornare al vecchio modulo, se deve giocare sull’esterno il Napoli devi rinunciare a qualcuno. Quale sarà il futuro di Mertens a Napoli? Non mi meraviglierei se la sua esperienza napoletana fosse finita. L’ho visto entrare contro il Milan quasi seccato, o gli dai la prospettiva di essere in campo quasi dall’inizio o fargli giocare pochi minuti non fa bene né a lui né al Napoli[…].

