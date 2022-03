Napoli-Udinese: già sold out curve e distinti superiori

Cresce l’attesa per il match di sabato al Maradona

Tuttomercatoweb parla di Napoli-Udinese. La vendita dei biglietti per la gara procede spedita, tanto che sono già sold out entrambe le Curve superiori e i Distinti superiori. Tra i settori ancora disponibili restano ancora alcuni tagliandi di Curva B inferiore e Tribuna Posillipo superiore, mentre c’è disponibilità media per la Curva A inferiore.

