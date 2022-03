Bargiggia: “Osimhen andrà via, il Napoli è in cerca di un sostituto”

Calciomercato Napoli, parla Paolo Bargiggia

Paolo Bargiggia, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio durante Parola di Bargiggia. Il giornalista ha fatto il punto sul mercato del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori nuovi acquisti per la prossima stagione? Sono stati monitorati rispettivamente come potenziali eredi di Victor Osimhen e Dries Mertens. Tuttavia, non verranno presi per una questione economica. Per Raspadori, servono 30-35 milioni di euro, non pochi per un ragazzo che, per caratteristiche, potrebbe sostituire più il belga che il nigeriano. Il Napoli ha seguito sia lui sia Scamacca, ma, semmai vendesse Osimhen, si dirigerebbe altrove. In tal senso, la dirigenza si sta già guardando attorno. Per quanto ne so il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta individuando un possibile sostituto di Osimhen: qualcuno che giochi all’estero, prendibile più o meno per le cifre che dicevamo pocanzi, ma con grande potenziale di crescita. Insomma, un profilo da grande centravanti futuribile”.