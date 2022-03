Striscione Verona-Napoli, il club dovrà aiutare ad individuare i colpevoli

La Gazzetta dello Sport ritorna sull’argomento Verona-Napoli, in particolare sullo striscione esposto dalla curva sud scaligera.

All’indomani di Hellas Verona-Napoli si continua a parlare del vergognoso striscione esposto fuori allo Stadio Marcantonio Bentegodi. Non sono ancora stati individuati i protagonisti di tale gesto, ma la Gazzetta dello Sport si sofferma sulle possibili sanzioni a cui questi individui dovrebbero andare incontro.

“Per lo striscione della vergogna rischia anche il Verona? Il codice di giustizia sportiva della Figc prevede una responsabilità della Società per l’introduzione e l’esibizione negli impianti sportivi fra le altre cose di scritte e espressioni di discriminazione (articolo 28, art 4). Per lo striscione – esposto esternamente allo stadio – fatto salvo il rischio di Daspo per gli autori, il livello di responsabilità del club sembra limitato (dovrà comunque collaborare per individuare i responsabili).”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, infortunio Petagna: risentimento muscolare per l’attaccante

Pagelle Verona-Napoli: Lobotka mostruoso, Lozano commette troppi errori

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucraina: Brent Renaud stava filmando i profughi in fuga da Irpin