Kim-Napoli: i partenopei vogliono il rinnovo e l’eliminazione della clausola

I top club europei puntano Kim Min-Jae. Il difensore del Napoli ha una clausola per l’estero da 50 milioni, cifra che i colossi del calcio potrebbero sborsare tranquillamente. Nicolò Schira, esperto di mercato, fa sapere tramite il suo profilo Twitter che il club partenopeo è pronto a rinegoziare il contratto dell’ex Fenerbahce in scadenza nel 2025. La volontà del club è di prolungare fino al 2027 eliminando la clausola.

Questo il tweet:

#Napoli are ready to open talks to extend #KimMinJae’s contract, which expires in 2025. Azzurri want to extend until 2027 and to delete the release clause of €50M valid from July 1 to July 15. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 19, 2022