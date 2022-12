Napoli, la situazione Demme è da risolvere al più presto

La Gazzetta dello Sport si concentra sulla situazione relativa al centrocampista italo tedesco del Napoli Diego Demme.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è concentrata sul centrocampista del Napoli Diego Demme. Il quotidiano ha parlato in particolare della situazione che lo riguarda, ovvero sul suo futuro all’interno del club. Ad oggi il giocatore avrebbe chiesto più spazio in campo ma per il momento il tecnico gli avrebbe dato risposta negativa, affermando comunque che la sua intenzione è quella di tenerlo in squadra. Demme sta inoltre recuperando da un infortunio subito lo scorso agosto.

Di seguito le parole del quotidiano:

“Altra nota dolente è la situazione di Diego Demme, con una condizione psicofisica da ricostruire. L’infortunio in agosto, poi il poco spazio, e in questo periodo di amichevoli il rallentamento per un affaticamento muscolare, ha impedito Spalletti di testare di più il tedesco che contro gli spagnoli nel finale è parso un pesce fuor d’acqua.”

