Napoli-Atalanta, Politano: “Abbiamo molto da imparare”

Matteo Politano ha parlato ai microfoni di “Radio Crc” dopo la sconfitta casalinga del Napoli contro l’Atalanta.

L’Atalanta ha espugnato lo Stadio Diego Armando Maradona battendo il Napoli per 0-3 e Matteo Politano ha commentato il match ai microfoni di “Radio Crc”.

“Secondo me soprattutto nel primo tempo ci è mancato il guizzo finale per trovare la rete. Abbiamo avuto 3 o 4 occasioni in cui si poteva fare meglio, una di queste ovviamente è il palo di McTominay. È un episodio che può cambiare la partita, invece poi loro hanno trovato il 2-0 e noi abbiamo perso un pizzico di lucidità. L’Atalanta è una squadra forte, che gioca a tutto campo e pressa alto, uomo su uomo: non è mai semplice affrontarla. Oggi vanno fatti i complimenti a loro, che hanno fatto una grande vittoria. Da questa partita impariamo che dobbiamo essere sempre attivi in difesa e più aggressivi negli ultimi 20 metri. Loro ci accerchiavano bene e noi non riuscivamo mai a trovare i tempi di uscita giusti. Per noi non cambia nulla, siamo ancora in cima alla classifica e ce lo siamo meritato. In queste prime giornate abbiamo dimostrato di essere una squadra forte e questo risultato non cambierà il nostro cammino, anzi siamo spronati a fare sempre meglio ogni domenica e a prendere spunto anche da squadre come l’Atalanta. Negli ultimi anni sta facendo grandi cose. Il campionato è lungo, con tante squadre a lottare per i primi posti: dobbiamo essere bravi a restare sul pezzo. L’Inter è una grandissima squadra, ma abbiamo una settimana per prepararci al meglio. Starà al mister a preparare bene la partita e a noi riportare in campo quello che lui ci chiede. Siamo all’inizio, il campionato è lungo.”

Fonte foto in evidenza — Archivio —

