Duka: ” Infattibile Reja al posto di Gattuso, non potrebbe perché…”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli Armand Duka, membro del Comitato Esecutivo Uefa e Presidente della Federazione calcistica Albanese, ha dato importanti nozioni sul possibile incarico di Reja al Napoli.

Qui le parole di Duka, il quale resta titubante riguardo le ultime notizie in circolazione, sul possibile incarico di Reja al Napoli:

“Il C.T Reja non potrebbe manovrare l’imbarcazione dell’organico del Napoli al posto di Gattuso. Mi sono giunte queste voci, ma in realtà non ne so nulla. Non sono mai stato contattato dal Napoli, né tantomeno Reja ha mai preso in considerazione la possibilità di svolgere un doppio incarico da C.T e allenatore.

Tengo a precisare che è una possibilità da escludere a priori, è infattibile, un allenatore non può essere contemporaneamente in una Nazionale e in un club. Questa cosa non potrà accadere”.

