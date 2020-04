Covid 19, Trump fa la voce grossa:”Altri Paesi riportano numeri ingannevoli”

Le parole del Presidente USA

Donal Trump, in merito all’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del covid 19, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto polemiche: “Altri Paesi hanno di fatto più casi di Coronavirus di quelli dichiarati, solo che riportano numeri ingannevoli o sbagliati”. Gli Stati Uniti ad oggi sono il Paese con il maggior numero di contagi nel mondo, contando il triplo dei casi registrati in Italia e Spagna che, oltre la Cina, sono le altre Nazioni più colpite dal virus. Lo stesso Trump, ha poi detto di voler sospendere tutti i fondi che gli USA versano all’ Organizzazione mondiale della sanità. Parole che in seguito lui stesso ha smentito aggiungendo: “Non sto dicendo che lo farò”.

