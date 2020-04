Fabrizio Sala:” In Lombardia ancora troppi spostamenti, così non va bene”

Le parole del vicepresidente della Regione Lombardi

Fabrizio Sala vicepresidente della Regione Lombardia, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Tg24 ha messo in evidenza come i dati della mobilità dei cittadini siano in aumento nonostante le norme restrittive emanate dal governo. Ecco quanto dichiarato: “Il dato della mobilità in Lombardia di ieri è al 40%, purtroppo è un dato molto alto, ben quattro punti sopra alla percentuale di una settimana fa. Questa settimana siamo partiti male, è un dato che ci allarma, andremo ad approfondirlo ancora di più. Abbiamo intenzione di rilevare gli spostamenti a livello provinciale per vedere dove ci si muove di più e metteremo i dati a disposizione dei Prefetti per aiutare le Forze dell’ordine a capire dove servono più controlli. Gli spostamenti sono giustificati negli orari lavorativi, ma resta da capire come mai alle 23 il flusso dei movimenti aumenti così tanto rispetto alle 22. Anche attorno alle 16 c’è un aumento della mobilità e voglio ribadire con forza la necessità di restare in casa”.

