Formisano: “Inaugurazione Stadio Maradona? Al momento c’è un problema”

Alessandro Formisano, Head of Operations, Sales & Marketing della SSC Napoli, ha rilasciato un’intervista a Repubblica, nella quale parla dell’inaugurazione dello Stadio Diego Armando Maradona. Stando a quanto riferito la società si dice disponibile al dialogo con il Comune, ma c’è un nodo scomodo che impedisce di dare una degna inaugurazione allo stadio: la capienza del pubblico, che ammonta ancora a non più di 1000 persone con l’Europeo come unica eccezione.

Queste e sue parole: