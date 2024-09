Juventus, Yildiz: “La vittoria in Champions ci dà fiducia”

Kenan Yildiz, attaccante della Juventus, ha parlato brevemente della gara contro il Napoli dopo la vittoria in Champions League.

La Juventus debutta positivamente in Champions League contro il PSV e si prepara alla sfida contro il Napoli; l’attaccante bianconero Kenan Yildiz ha parlato proprio di ciò.

Secondo le sue parole la vittoria in Champions League ha motivato la squadra in maniera significativa per la prossima gara.

“Questa vittoria ci aiuta ad affrontare al meglio la successiva sfida contro il Napoli. Noi abbiamo acquisito fiducia, portando a casa questa vittoria: adesso andiamo ad affrontare la gara contro il Napoli.”

Sul suo ruolo in campo afferma:

“Gioco dove il mister preferisce, quindi o in mezzo o a sinistra o dove vuole lui.”